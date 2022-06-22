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Факти / Україна

У Харкові знову повідомляють про вибухи

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Потребує перевірки
Чугуїв

Ввечері 21 червня у Харкові знову повідомляють про вибухи.

Інформація про це з’явилась у місцевих Telegram-каналах. Наразі офіційного підтвердження немає. Водночас о 22.06 у Харкові та області оголосили повітряну тривогу.

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Зазначимо, що Харківська область перебуває під постійним обстрілом російських військ. Вдень 21 червня, у Харкові загинуло 5 осіб та ще 11 дістали поранення. Крім цього, після вибухів у місті розпочались перебої з постачанням електроенергії.

Внаслідок обстрілу Чугуєва на Харківщині загинуло 6 людей, ще 6 цивільних отримали осколкові поранення. Пошкоджено багатоповерховий будинок, торгівельні павільйони та автостанцію.

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