Червень, 21 в 17:29

Україні може знадобитись до €1 трлн ($1,1 трлн) сторонньої допомоги, щоб відшкодувати збитки, завдані вторгненням Росії.

Про це заявив очільник Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хоєр під час брифінгу у Франкфурті.

– Я назвав трильйон, тому що побачив у публічному просторі цифри, які я вважаю абсолютно нереальними, коли я дивлюся на рівень руйнування в Україні, – зазначив він.

За словами Хоєра, Європа мусить зіграти найбільшу роль у цьому питанні.

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Видання Bloomberg пише, що ця цифра з’являється, напередодні зустрічі лідерів ЄС 23-24 червня в Брюсселі для обговорення плану реконструкції України та її заявки на членство в блоці.

Водночас очільник ЄІБ стверджує, що банк прагне перерозподілити зобовʼязання на суму від €1-1,5 млрд для відновлення України. За його словами, він може отримати дозвіл на це вже цього тижня.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначав, що за цей час під окупацію РФ потрапили 3 620 українських населених пунктів. В кожному з них є руйнування, а значна кількість стала непридатною для цивілізованого життя.

Станом на 25 травня повідомлялося, що російські окупанти завдали економіці України понад $105 млрд збитків через руйнування будівель та інфраструктури під час масштабних обстрілів.

Фото: ДСНС