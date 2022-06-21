Заважають партизани – експерти про намагання РФ приєднати окуповані території

Червень, 21 в 7:58

Партизани на окупованих територіях заважають російські владі публічно підтримати приєднання цих територій до РФ.

Про це заявили фахівці Інституту вивчення війни.

– Нині владі РФ, щоб встановити контроль над окупованими територіями, доводиться протидіяти наполегливому тиску українських партизанів, – констатують в ISW.

Нагадаємо, що в Бердянську Запорізької області окупантам довелось створити штучні черги до місцевих ЦНАПів, щоб продемонструвати начебто “бажання” місцевих жителів отримати російські паспорти.

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Джерело: ISW