Заважають партизани – експерти про намагання РФ приєднати окуповані території
Партизани на окупованих територіях заважають російські владі публічно підтримати приєднання цих територій до РФ.
Про це заявили фахівці Інституту вивчення війни.
– Нині владі РФ, щоб встановити контроль над окупованими територіями, доводиться протидіяти наполегливому тиску українських партизанів, – констатують в ISW.
Нагадаємо, що в Бердянську Запорізької області окупантам довелось створити штучні черги до місцевих ЦНАПів, щоб продемонструвати начебто “бажання” місцевих жителів отримати російські паспорти.
Отримати російське громадянство загарбники змушують людей і в Старобільську Луганської області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: ISW