Червень, 22 в 15:04

Європейський суд з прав людини виплачуватиме компенсацію українцям, які постраждали від російської агресії, у розмірі від €5 тис. до €30 тис.

У Мінцифри пояснили, що для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців від моменту, коли ви постраждали від російської агресії (не пізніше 16 січня 2023 року).

Щоб подати заявку на виплату компенсації від ЄСПЛ, потрібно:

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заповнити форму за посиланням

завантажити документ на комп’ютер, роздрукувати, покласти у конверт та наклеїти на нього адресу ЄСПЛ (вона сформується автоматично при заповненні заяви на сайті);

надіслати заявку в одному з відділень Укрпошти (для відправника послуга безкоштовна).

Також можна заповнити заявку за родича, якщо він не може подати її самостійно. Але варто врахувати, що термін розгляду заяви може становити від одного року.

Якщо ж у процесі заповнення виникають питання, то можна звернутися по допомогу до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини.

Джерело: Мінцифри