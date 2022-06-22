Допомога з часткового безробіття: хто може отримати та які критерії оформлення
Кабінет міністрів затвердив порядок надання допомоги з часткового безробіття.
Відповідно до постанови уряду, гроші виплачуватимуть застрахованим працівникам та ФОПам, якщо вони втратили частину заробітної плати через зупинку або скорочення виробництва продукції з економічних, технологічних причин, через виникнення надзвичайної ситуації, запровадження надзвичайного чи воєнного стану, встановлення карантину.
Допомога з часткового безробіття не надається працівникам:
- органів державної влади;
- органів місцевого самоврядування, установ, організацій, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджету.
Крім того, право на допомогу з часткового безробіття мають застраховані працівники, за яких протягом останніх шести місяців сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Якщо окремим роботодавцям або ФОПам дозволили не сплачувати внесок за цей період, то у разі призначення допомоги враховуються попередні 180 календарних днів.
Критерії для надання допомоги з часткового безробіття:
- зупинка або скорочення виробництва продукції охопила не менше 20% кількості працівників роботодавця, у яких рівень тривалості робочого часу та заробітної плати скоротився на 30% і більше на місяць;
- рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу застрахованої фізособи-підприємця становить 30% і більше на місяць;
- відсутність у роботодавця або застрахованої фізособи-підприємця заборгованості із виплати заробітної плати або сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування протягом шести місяців.
Водночас допомога з часткового безробіття не надається, якщо:
- Зупинка виробництва продукції має сезонний характер або виникає винятково з організаційно-виробничих причин.
- Людина відмовилася від працевлаштування (тимчасового переведення) на роботу з повним робочим днем (тижнем) або працює у роботодавця за сумісництвом, або проходить альтернативну (невійськову) службу.
- Протягом шести місяців у роботодавця чи ФОП є заборгованість із виплати заробітної плати або сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування.
- Роботодавець або ФОП – у процесі припинення підприємницької діяльності, його визнано банкрутом або щодо нього порушено справу про банкрутство.
- Роботодавець є органом державної влади, місцевого самоврядування або установою, організацією, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджету.