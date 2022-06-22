Червень, 22 в 17:20

Українські військові майже повністю знищили так звану еліту збройних сил РФ, яку готували для протистояння з НАТО.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ. ЗСУ розбили підрозділи західного воєнного округу РФ. Вціліли лише ті, хто відмовився наступати на Україну.

– Західного округу вже немає, бо він весь у Росії, відмовники. Повз мене одні “східняки” мотаються, бо “західняків” уже майже нема. Вся техніка підбита: то колеса пробиті, то ще щось не працює. А так, на передок чисто добровольці їдуть і все, – жаліється дружині окупант, чий підрозділ перебуває на Харківщині.

До західного військового округу РФ входять, зокрема, Москва, Санкт-Петербург і “військова еліта”, яку готували до протидії силам НАТО.

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Але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а сили піхоти використовуються як живе м’ясо. Тому зараз російська армія воює кількістю і тупцює на місці.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові ліквідували близько 34 230 російських окупантів. Також ЗСУ знищили вже 1 496 ворожих танків, 216 літаків та 182 гелікоптери.