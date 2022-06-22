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Факти / Україна

Колони російської техніки залишають Маріуполь: в мерії назвали причину

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Колони російської техніки залишають Маріуполь: в мерії назвали причину
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни демонтували стационарні блокпости, залишили лише контрольні пункти в районі мостів, слідкують за ситуацією мобільні групи, які раптово з’являються в різних районах.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Зміна тактики пов’язана з виводом більшості військового залишку окупантів із міста на інші ділянки фронту. Банальна нестача ресурсу. Зокрема, другий день поспіль великі колони техники залишають Маріуполь та Маріупольській район в напрямку Бердянськ-Пологи, – уточнив Андрющенко.

За його словами, настрій серед окупантів далекий від того, що описує російська пропаганда. Вони не хочуть воювати, більше розмов про здачу в полон, особливо після повідомлень про перекидання в напрямку Запоріжжя.

Зараз дивляться

Напередодні у Маріуполі на заводі Азовсталь російські окупанти проводили розмінування в районі доменних цехів. У цей період пролунав потужний вибух, внаслідок якого загинуло двоє загарбників.

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