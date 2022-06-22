Широкомасштабне вторгнення РФ внесло корективи у застосування сил, які входять до складу ВМС ЗСУ, розповів командувач національного флоту, віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

– За ініціативи та підтримки командування Сухопутних військ нами спільно було сформовано дивізіон річкових катерів на півночі Дніпра – головної логістичної артерії України, втратити яку ми не можемо собі дозволити, – наголосив командувач ВМС.

Його формування почалося ще у березні. За словами Неїжпапи, складнощі були з корабельним складом та його дообладнання, оскільки наразі немає специфічних військових річкових катерів.

Певним викликом стало також укомплектування дивізіону особовим складом, який мав би пройти відповідну підготовку.

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− Всі моряки, які були на той момент у Києві − від викладачів національного університету МОУ до представників Головної інспекції МОУ – всі долучилися до цієї роботи. Де ми не мали власного досвіду, скористалися досвідом наших іноземних партнерів. А ще неоціненну допомогу надали цивільні моряки річкового флоту, − зауважив віцеадмірал.

Неїжпапа наголосив, що для формування дивізіону частину річкового флоту України передали до управління військових, тобто на річкові катера поставили озброєння, і тепер вони належать ВМС.

Сформований дивізіон зараз виконує завдання у підпорядкуванні сил оборони Києва у прирічкових операційних районах, які діють біля Дніпра.

– Про важливість військового річкового флоту говорить саме за себе сусідство з Білоруссю, яка має річковий дивізіон у Пінську та базу в Лоєві, на самому кордоні. Це 19 суден військово-річкового флоту. Тому укріплення півночі України відповідним комплектом сил на річках є важливим кроком, – підсумував командувач флоту.

Фото: ВМС ЗСУ

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