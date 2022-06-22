Червень, 22 в 0:18

Наявність візи у громадян РФ після 1 липня не гарантуватиме перетин кордону України.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

За його словами, перетин кордону громадянами іноземних держав регулюється законом України, а отже залежить від кількох факторів: дійсного паспорт, відсутності даних про обмеження в’їзду від правоохоронців, достатнє фінансове забезпечення на період перебування в Україні, а також підтвердження мети візиту.

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Андрій Демченко каже, що ДПСУ мають доступ до бази даних про візи, які видають українські диппредставництва, до ресурсу е-Візи й можуть оперативно перевірити, чи дійсна віза, кому вона видавалася і чи не є вона підробкою.

– Якщо хтось з іноземців не відповідає одній із вимог, то навіть за наявності візи таким особам може бути відмовлено у в’їзді в нашу країну… ДПСУ і нашим співробітникам не складно перевіряти наявність візи у ще однієї категорії іноземців, – сказав Андрій Демченко.

Нагадаємо, 25 травня президент Володимир Зеленський підтримав петицію про створення в Україні візового режиму для громадян Російської Федерації.

Майже через місяць, 17 червня, уряд України ухвалив постанову, якою запровадив візовий режим для громадян РФ з 1 липня.