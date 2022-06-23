Червень, 22 в 22:54

Якщо дозволити президенту Росії та російській армії захоплювати території інших країн, руйнувати міста і вбивати людей, це буде прикладом для інших держав поводитися так само.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу перед студентами канадських університетів.

Він заявив, що якщо Росія безкарно захоплюватиме українські території та вбиватиме українців, це може стати прикладом для інших держав у будь-якому куточку планети, тож увесь світ має включатися в протидію агресору, і в жодному разі не можна втомлюватися від війни в Україні.

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– Щодо демократії, то коли ми говоримо, що боремося за спільні цінності – це абсолютна правда, тому що війна не має жодної відстані. Ми боремося за ті ж цінності, які є у вас, і в будь-якій країні, яка хоче жити в демократичному світі. Просто обирати, як жити, де навчатися, що їсти, чим займатися, кого любити – це і є право вибору. Це найдорожче, що ми маємо. Це і є найголовніший зміст демократії – твоє право на вибір, – зазначив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання студентів.

Президент згадав, як три роки тому в Торонто він також говорив про відновлення Донбасу.

– Для цього ми зібрали сотні інвесторів і компаній з усього світу на Донбасі та провели відповідний форум у Маріуполі. Три роки потому цього міста фактично не існує. Воно стерте з лиця землі. У 2019 році ми говорили про відбудову на сході України. За попереднім розрахунком, для цього було потрібно близько $10 млрд. Тоді ця цифра здавалася шокуючою. Три роки потому вона зросла в рази, і тепер ми потребуємо сотень мільярдів доларів для відновлення. Тепер, окрім сходу, ми говоримо про південь, північ, центр і захід нашої країни, – розповів президент.

Він наголосив, що попри фізичну відстань України від Канади, з Росією символічна відстань куди більша.

– Україну й Канаду розділяє океан і сім тисяч кілометрів, але між нами існує повне порозуміння. Україну й Росію розділяє спільний кордон, але між нами – величезна прірва. У словах, вчинках, а головне – у цінностях, – сказав він.

На його переконання, у протидію агресору має включатися весь світ, і зробити це необхідно так потужно, ніби ця війна – у них вдома. Тоді буде результат.

– Ймовірно, у світі ще є такі лідери. І якщо це тут (в Україні. – Ред.) спрацює, це може спрацювати і в іншому кінці світу, на будь-якому континенті. Цього не можна нікому дозволяти. Тому треба робити превентивні кроки і, як-то кажуть, бити по руках, якщо людина про це лише думає, – сказав президент Зеленський.

Володимир Зеленський укотре наголосив, що Україні потрібна зброя, фінансова, гуманітарна підтримка та постійний санкційний тиск на агресора.

– Всього цього ніколи не буде забагато, допоки триває війна, – сказав він.

Президент закликав студентів із різних країн світу, які навчаються в Канаді, апелювали до керівництва своїх держав щодо важливості надання підтримки Україні.

– Кожен та кожна з вас можуть це зробити. Всі втомлюються від війни, тож своїми діями, завдяки соцмережам, спілкуванню з друзями, виходу на майдани міст ваших держав, підтримуючи Україну, не давайте можливості будь-кому десь зверху, в бюрократичних коридорах, забути про те, що відбувається в Україні, забути про війну. Не втомлюйтеся, будь ласка, через війну. Не втомлюйтеся від війни в Україні, – закликав Володимир Зеленський.

Раніше, 22 червня, Володимир Зеленський звернувся до учасників благодійного телемарафону Embrace Ukraine, в якому висловив упевненість в тому, що Україна отримає статус кандидата на членство в ЄС.