Червень, 22 в 0:17

Збройні сили України мають “великі проблеми” під Сєверодонецьком та Лисичанськом.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE. За його словами, окупанти перекинули у цей район не менше трьох батальйонно-тактичних груп.

– Завдання – закрити в тактичне оточення Золоте та Гірське. І загроза цього закриття є цілком реальною, – зазначив Арестович.

Радник голови ОП також повідомив, що росіяни вже неподалік траси Бахмут-Лисичанськ, в районі Берестового, звідки ЗСУ їх відкинули.

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Він каже, що у росіян зараз превалює “тактика нарізування оточень”. І вони знаходяться за кілька кроків від оперативно-тактичного оточення українських військ у Луганській області.

Крім того, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни намагаються оточити ЗСУ вздовж траси Лисичанськ — Бахмут.

Він уточнив, що біля Лисичанська росіян вдається стримувати, місто осипають ворожими снарядами, знищуючи населений пункт.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що за допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист у Луганській області. Окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку.

На Харківщині – жорстокі й цинічні російські артилерійські обстріли. На півдні ЗСУ захищають Миколаївщину, Запоріжжя та поступово звільняють Херсонщину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 118-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай