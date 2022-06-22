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Факти / Україна

Проблеми під Сєверодонецьком та Лисичанськом: Арестович про ситуацію на фронті

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Проблеми під Сєверодонецьком та Лисичанськом: Арестович про ситуацію на фронті

Збройні сили України мають “великі проблеми” під Сєверодонецьком та Лисичанськом.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE. За його словами, окупанти перекинули у цей район не менше трьох батальйонно-тактичних груп.

– Завдання – закрити в тактичне оточення Золоте та Гірське. І загроза цього закриття є цілком реальною, – зазначив Арестович.

Радник голови ОП також повідомив, що росіяни вже неподалік траси Бахмут-Лисичанськ, в районі Берестового, звідки ЗСУ їх відкинули.

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Він каже, що у росіян зараз превалює “тактика нарізування оточень”. І вони знаходяться за кілька кроків від оперативно-тактичного оточення українських військ у Луганській області.

Крім того, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни намагаються оточити ЗСУ вздовж траси Лисичанськ — Бахмут.

Він уточнив, що біля Лисичанська росіян вдається стримувати, місто осипають ворожими снарядами, знищуючи населений пункт.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що за допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист у Луганській області. Окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку.

На Харківщині – жорстокі й цинічні російські артилерійські обстріли. На півдні ЗСУ захищають Миколаївщину, Запоріжжя та поступово звільняють Херсонщину.

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Фото: Сергій Гайдай

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