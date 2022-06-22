Червень, 22 в 19:22

Імовірність вторгнення в Україну з Білорусі залишається, проте це дуже малоймовірно.

З такою оцінкою в ефірі телемарафону каналу FreeДом виступив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, це є тактикою Кремля щодо втягування армії Білорусі у війну проти України.

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– Я б не скидав з рахунків розгортання білоруської армії та підготовку її до участі у бойових діях. Знову ж таки, ми розуміємо політичну ситуацію в Білорусі, і вона говорить більше в бік того, що навряд чи білоруський самопроголошений керівник захоче вплутатися в цю війну саме збройними силами Білорусі, – сказав він.

За словами Жданова, без підтримки західного озброєння Україні доводиться вести оборонну операцію.

Олег Жданов вважає, що білоруський правитель Олександр Лукашенко куди хитріший за російського президента Володимира Путіна. Президент РФ, за словами воєнного експерта, вже практично не має важелів тиску на Лукашенка.

– Лукашенко розпочав чистку лав КДБ, але тепер уже проросійськи налаштованих чиновників та вищих офіцерів Білорусі. Він чудово розуміє, що він є тут провідним, а Путін намагатиметься на нього натиснути. Щоправда, є один аргумент, це фізичне усунення Лукашенка від влади, що може спробувати зробити Путін, але я думаю, що це чищення рядів у Білорусі саме для виключення цього варіанта і відбувається, – сказав Жданов.

Військовий експерт зазначив, що білоруський правитель останнім часом намагається знайти шляхи відступу на Захід, особливо коли запрошує до Білорусі західних спостерігачів для проведення перевірки щодо процесу скорочення звичайної зброї в республіці.

Олег Жданов також прокоментував навчання у Білорусі, в межах яких РБ готує фортифікаційні споруди на території республіки та можливість вторгнення білоруських збройних сил в Україну.

– Нам треба бути до цього готовими, тому що це не можна скинути з рахунків. Антивоєнні настрої – як у суспільстві, так і в збройних силах Білорусі – вони все одно збільшуються. У цьому унікальність і серйозність становища самого Лукашенка, який потрапив у класичний цугцванг (поняття з шахів, де кожен наступний хід погіршує становище гравця на дошці. – Ред.). Путін може усунути його від влади, якщо він не віддасть наказу про вторгнення. Але і якщо він віддасть наказ на вторгнення, це може викликати соціальний вибух у самій Білорусі. Причому, якщо 2020 року армія виступила на боці силовиків, то в цьому випадку армія може об’єднатися з протестувальниками, щоб не брати участь у цій війні, – пояснив військовий експерт.

На його думку, другий фронт на території України може бути відкритим для відволікання частини сил українських захисників зі Сходу країни. За іншим сценарієм білоруси можуть об’єднатися з російськими військами в один “ударний кулак”, щоб спробувати покращити свої позиції на Донбасі.