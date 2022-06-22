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Факти / Україна

Рух Південним мостом закрили для автомобілів

Тетяна Ковальчук, випускова редакторка
Південний міст
Фото: Depositphotos

Від сьогодні, 22 червня, у Києві закрили рух Південним мостом для приватного автомобільного транспорту. Про це повідомили у КМДА.

Разом з тим Південним мостом курсуватиме громадський транспорт. Також дозволено рух для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

У КМДА нагадують, що Південним мостом проїжджають автобуси маршрутів № 22 та № 91.

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Також для сполучення між правим та лівим берегом Києва працює метрополітен. Лише під час повітряної тривоги поїзди не проїжджають наземними ділянками.

Нагадаємо, з 20 червня відновили автомобільний рух столичні мости Патона та Метро.

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