Символічне, але одноголосне рішення ЄС: іноЗМІ щодо надання Україні статусу кандидата

Червень, 22 в 23:25

Під час саміту, який відбудеться 23-24 червня у Брюсселі, країни-члени Європейського Союзу нарешті озвучать своє офіційне рішення щодо кандидатства України в ЄС.

Історична подія чи символічне рішення для підвищення морального духу воюючих українців – як різні іноземні видання оцінюють ймовірне кандидатство України – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

BBC приміряє, як Україна впишеться до ЄС

Журналісти проаналізували, який вигляд матиме Європейський Союз, якщо Україна набуде статусу кандидата, а потім – і члена ЄС. Так, там зазначили, що Україна матиме найбільшу територію серед країн ЄС: 603 550 кв. км. Також, за їхніми даними, ми обіймемо п’яте місце за чисельністю населення: 44,13 млн людей.

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У ВВС наголошують, що Україна вже продає в ЄС 30% усього зерна, яке імпортують країни-члени.

Також видання пише про те, як членство в ЄС допомогло країнам, що набули його останніми. За даними ВВС, Румунія з моменту вступу до Євросоюзу 15 років тому потроїла свій національний дохід, а Болгарія – подвоїла.

– ЄС надав обом країнам десятки мільярдів євро через європейські структурні та інвестиційні фонди. Вони підтримують економічний розвиток, наприклад, шляхом будівництва нових доріг та портів. У період з 2014 до 2020 року Болгарія отримала 11,2 млрд євро, а Румунія – 35 млрд євро. Проте Transparency International стверджує, що більшу частину цих грошей було втрачено через корупцію, – зазначають у виданні.

Водночас повідомляється, що Болгарія залишається у нижній частині ліги ЄС з точки зору заробітної плати, охорони здоров’я та освіти, однак Румунія піднялася з другого на шосте місце серед найбідніших.

За даними Світового банку, близько 1,5 млн болгар і 4 млн румунів скористалися політикою ЄС про “свободу пересування” для поїздок за кордон. Критики побоюються, що цей “відтік мізків” може зашкодити майбутнім перспективам обох країн.

Atlantic Council сподівається на мобілізацію громадянського суспільства у разі, якщо Україна стане кандидатом

Міріам Космель, старший експерт зі Східної Європи, заявив у коментарі цьому ЗМІ, що українське суспільство наразі мобілізує величезні ресурси для протистояння російській агресії.

– Можна сподіватися, що статус країни-кандидата в ЄС допоможе громадянському суспільству формувати політичний порядок денний, як це було 2014 року. Антикорупційні інститути залишаються інституційно недоторканими, незважаючи на війну, але були змушені згорнути свою діяльність. Вони повинні продовжувати працювати і отримувати повну підтримку влади, – наголосив він.

Euronews вважає, що Євросоюзу потрібно посилити зовнішню політику через війну РФ проти України

Член Європейського парламенту від Німеччини, член Європейської народної партії (ЄНП) та голова комітету із закордонних справ Девід Макаллістер сказав виданню, що у питанні надання Україні членства йдеться про посилення зовнішньої політики Євросоюзу, політики безпеки та оборони на тлі агресивного авторитарного кремлівського режиму.

– Питання, порушені агресивною війною Росії проти України, виходять далеко за межі трагічної ситуації та політики розширення ЄС. Європейський Союз має терміново озброїтися засобами та інструментами для реагування на глобальну стратегічну конкуренцію та комплексні загрози безпеці. Не повинно бути коливань чи роз’єднаності. Заради геополітичного перевизначення лідери ЄС мають виконати свою історичну відповідальність, – резюмував він.

Al Jazeera зазначає, що серед країн ЄС немає жодного заперечення проти кандидатури України

Повідомляється, що Україна має намір стати офіційним кандидатом на членство у Європейському Союзі у четвер, 23 червня.

Журналісти наголосили, що міністри та дипломати в коментарях назвали таке рішення “символічним, але таким, що підвищує моральний дух” українців після вторгнення Росії.

За даними ЗМІ, кілька дипломатів, які спілкувалися з міжнародними ЗМІ у вівторок, підтвердили, що жодна з країн не висунула заперечень проти України на зустрічі послів блоку.

– Немає жодної країни, яка б створювала проблеми із цією пропозицією. Ми виявимо велику одностайність, – йдеться у коментарі.

VOA: Україні швидко дадуть кандидатство, але не прискорюватимуть саме членство в ЄС

Напередодні саміту ЄС на вигляд єдиний у питанні про кандидатуру України, але здається малоймовірним, що лідери ЄС погодяться із закликом України прискорити процес ухвалення до блоку – він може тривати роки чи навіть десятиліття, пише VOA.

– Я думаю, що якби був швидкий шлях для України, то це викликало б певний шум із боку західнобалканських країн, які вже деякий час перебувають в антипалаті цього статусу кандидата, – сказала Тара Варма, яка очолює паризький офіс інституту політики Європейської ради з питань міжнародних відносин.

Вона висловила думку, що європейцям необхідно бути вкрай обережними щодо цього питання.

– Чесно кажучи, надання статусу кандидата за такий короткий період уже можна назвати справжньою революцією, – підсумувала Варма.

Джерело: BBC, Atlantic Council, Euronews, Al Jazeera, VOA