Треба вже більш об’єктивно дивитися на війну: Подоляк відповів на закиди Данілова

Червень, 22 в 21:17

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк озвучення приблизних втрат на фронті частково вважає механізмом впливу на західних партнерів, аби вони мали уявлення про справжню ціну війни та жвавіше постачали Україні необхідне озброєння.

– На мій погляд, це задає певний коридор переговорного процесу. Знаєте, в чому проблема – ми запит озвучували на певний обсяг під час війни, що була перші два місяці. Зараз росіяни стягнули значно більше техніки, ніж це було у перші дні. Тоді було багато бронетехніки, а зараз – артилерії. Тому це питання зміни пріоритетів всередині війни, діалогового коридору у спілкуванні з нашими партнерами, – сказав він, коментуючи закиди секретаря РНБО Олексія Данілова щодо недостовірної інформації деяких політиків.

За його словами, щоденні втрати на фронті, озвучені представниками влади, “окреслюють глибину проблеми”.

– Цифри можуть дещо відрізнятися, але в цілому президент означив приблизний обсяг втрат, включно із санітарними – поранених та інвалідизованих. Просто час уже такий, що ми маємо більш об’єктивно дивитися на війну. Ми тільки входимо у більш об’єктивну картинку висвітлення війни. Перші 1,5-2 місяці тип війни був інший, – пояснив Подоляк.

Слова Данілова про те, що втрати мають озвучувати лише Генштаб і Міноборони, представник ОП зізнався, що взагалі не зрозумів, оскільки є певне коло спікерів держави, які мають право окреслювати деякі параметри і цифри.

Зараз дивляться

– Я навіть не готовий коментувати це, оскільки я вважаю, що ця людина, певно, веде якусь власну інформаційну кампанію. Я не знаю, навіщо він це робить, – додав Подоляк.

Нещодавно глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що за останні два тижні щоденні втрати України на Донбасі значно зросли – щодня гинуть або дістають поранення до 1 тис. українських захисників.

А сам Михайло Подоляк заявляв, що Україна втрачає від 100 до 200 воїнів щодня.