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Факти / Україна

У Харкові пролунали вибухи

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

У Харкові пролунали кілька вибухів.

Перед вибухами в місті та області була оголошена повітряна тривога.

У регіональних соцмережах повідомляють, що обстріл йде з територій Росії, а саме – з Бєлгородської області.

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Крім того, повідомляється, що у деяких харків’ян після обстрілів знеструмило оселі.

Наразі з боку офіційних представників влади підтверджень щодо вибухів не надходило.

Крім Харківської області, сирена також лунає у сусідній Полтавській.

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