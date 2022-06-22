У Харкові пролунали вибухи
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У Харкові пролунали кілька вибухів.
Перед вибухами в місті та області була оголошена повітряна тривога.
У регіональних соцмережах повідомляють, що обстріл йде з територій Росії, а саме – з Бєлгородської області.
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Крім того, повідомляється, що у деяких харків’ян після обстрілів знеструмило оселі.
Наразі з боку офіційних представників влади підтверджень щодо вибухів не надходило.
Крім Харківської області, сирена також лунає у сусідній Полтавській.