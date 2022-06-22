Червень, 22 в 9:30

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові ліквідували близько 34 230 російських окупантів. За добу знищили ще 130 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу знищили вісім бойових броньованих машин, збили один гелікоптер і три безпілотники.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 496;

бойові броньовані машини ‒ 3 614 (+8);

артилерійські системи – 752;

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 239;

засоби ППО – 99 (+1);

літаки – 216;

гелікоптери – 182 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3);

крилаті ракети – 137;

кораблі /катери – 14;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 543 (+6);

спеціальна техніка – 60 (+1).

Найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 119-й день повномасштабної війни на Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.