ЗСУ ліквідували понад 34,2 тис. військових РФ – за добу ще 130
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові ліквідували близько 34 230 російських окупантів. За добу знищили ще 130 загарбників.
Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу знищили вісім бойових броньованих машин, збили один гелікоптер і три безпілотники.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
- танки ‒ 1 496;
- бойові броньовані машини ‒ 3 614 (+8);
- артилерійські системи – 752;
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 239;
- засоби ППО – 99 (+1);
- літаки – 216;
- гелікоптери – 182 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3);
- крилаті ракети – 137;
- кораблі /катери – 14;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 543 (+6);
- спеціальна техніка – 60 (+1).
Найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
За інформацією Генштабу ЗСУ, на 119-й день повномасштабної війни на Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області.
Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.