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Факти / Україна

ЗСУ ліквідували понад 34,2 тис. військових РФ – за добу ще 130

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ ліквідували понад 34,2 тис. військових РФ – за добу ще 130
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові ліквідували близько 34 230 російських окупантів. За добу знищили ще 130 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу знищили вісім бойових броньованих машин, збили один гелікоптер і три безпілотники.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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  • танки ‒ 1 496;
  • бойові броньовані машини ‒ 3 614 (+8);
  • артилерійські системи – 752;
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 239;
  • засоби ППО – 99 (+1);
  • літаки – 216;
  • гелікоптери – 182 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3);
  • крилаті ракети – 137;
  • кораблі /катери – 14;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 543 (+6);
  • спеціальна техніка – 60 (+1).

Найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 119-й день повномасштабної війни на Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Джерело: УНІАН
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