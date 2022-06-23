Червень, 23 в 15:37

Українські правоохоронці повідомили про підозру в колабораційній діяльності екснародному депутату України від Партії регіонів Ігорю Маркову.

Про це поінформували в пресслужбах Служби безпеки України та Київської міської прокуратури.

За даними СБУ, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в березні цього року, екснардеп перебував на тимчасово окупованій території Київської області разом із військами РФ.

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– Він був одним із рупорів російської пропаганди і регулярно записував відео, на яких заперечував агресію РФ і транслював тези про “асвабадітєлєй”. Згодом ці ролики публікували прокремлівські ЗМІ, у тому числі федеральний телеканал при міністерстві оборони РФ, – зазначили в спецслужбі.

А в травні 2022 року зловмисник брав участь у пропагандистській інформаційній кампанії РФ. Там він знову виступив на підтримку повномасштабної російської агресії та так званих окупаційних “адміністрацій” на півдні України.

Екснардепу від Партії регіонів оголошено підозру в колабораціонізмі / 4 фотографии

У прокуратурі уточнили, що цей колишній нардеп VII скликання, мешканець Одеси, в 2014 році виїхав на територію Росії. Там від проводив діяльність на шкоду суверенітету України.

А з 15 по 19 березня 2022 року зловмисник, перебуваючи на окупованій території Київщини, активно пропагував дії військ РФ, заперечуючи збройну агресію проти України. Крім того, 15 травня екснардеп публічно виступив на загальноросійському телеканалі, підтримавши тимчасову окупацію Росією частини територій України.

– Він публічно схвалював дії Росії і заперечував здійснення агресії стосовно жителів тимчасово окупованих територій. В подальшому цей виступ опубліковано на відеохостингу YouTube, – уточнили в прокуратурі.

Екснардепу повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Прізвище політика в СБУ та прокуратурі не озвучують, проте з оприлюднених відомствами кадрів можна зрозуміти, що йдеться про Ігоря Маркова. Він був лідером нині недіючої проросійської партії Родіна. У 2012 році він став депутатом Верховної Ради VII скликання по округу № 133, а згодом долучився до фракції Партії регіонів. Марков з 2014 року переховується від українських правоохоронців на території РФ.

Нещодавно було оголошено підозру колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому за заклик визнати “кордон” “ЛДНР”.

Крім того, підозру у державній зраді отримав командир російського фрегата Адмірал Макаров Григорій Бреєв, який зрадив Україну в 2014 році.