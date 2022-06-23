Карта бойових дій на 23.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 23 в 9:52

23 червня російські військові основні зусилля зосереджують на Донецькому напрямку.

Окупанти прагнуть встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити українських військових у районі Лисичанська.

Карта бойових дій в Україні на 23.06.2022

У Гомельській області Білорусі, що близько до кордону з Україною, на Волинському та Поліському напрямках, до 1 липня тривають мобілізаційні навчання Збройних сил РБ.

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За даними Генерального штабу Збройних сил України, білоруські військові планують відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу.

Крім того, у межах заходів бойової підготовки тривають навчання підрозділів Сил спеціальних операцій Білорусі із залученням російських інструкторів. Основна увага зосереджена на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ, що на Сіверському напрямку, ворог утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1 танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ.

Росіяни вдосконалюють оборонні позиції у районі населеного пункту Тьоткіне Курської області, а також обстрілють підрозділи Сил оборони у прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку армія РФ намагається не допустити виходу Сил оборони в тил угруповання окупаційних військ, що діє на Слов’янському напрямку.

Також ворог вдавався до повітряної розвідки в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.

На Слов’янському напрямку окупанти прагнуть покращити тактичне положення та виявити слабкі місця в обороні українських військ.

Станом на 23 червня армія РФ намагається створити умови для відновлення наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Ворог перемістив до двох танкових підрозділів, щоб посилити угрупування військ у районі Ізюма.

Відомо українській стороні і плани загарбників застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку.

На Сєверодонецькому напрямку ворог заволодів селищем Лоскутівка та селом Рай-Олександрівка.

Штурмом РФ домагається встановлення контролю над селищем Сиротине та готується до форсування річки Сіверський Донець.

На Бахмутському напрямку окупанти наступають у напрямку населених пунктів Золоте та Вовчоярівка, намагаються заволодіти панівними висотами в районі Берестового, щоб мати контроль над трасою Бахмут – Лисичанськ.

Щоб посилити угруповання на зазначеному напрямку, ворог перекинув до району Новотошківського близько однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу.

На Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни відкривають вогонь, щоб скувати дії підрозділів Сил оборони та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку окупанти докладають усіх зусиль, щоб завадити контрнаступу ЗСУ у Херсонській та Миколаївській областях, а також обладнують позиції.

На Миколаївському напрямку російські військові розгорнули артилерійські підрозділи.

Генеральний штаб Збройних сил України не виключає, що загарбники можуть вдатися до штурмових дій на напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве, щоб вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

На Криворізькому напрямку росіяни вдосконалюють свої позиції.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Чорноморського флоту РФ і далі ізолюють район бойових дій та ведуть розвідку.

У північно-західній частині Чорного моря агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство.

Також в акваторії Чорного моря готові до застосування ракетного озброєння п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу Калібр, сумарний залп яких становить до 40 ракет.

Втрати РФ на 23 червня 2022

особового складу ‒ близько 34 430 (+200),

танків ‒ 1 504 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 3 632 (+18),

артилерійських систем – 756 (+4),

реактивних систем залпового вогню ‒ 240 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 99,

літаків – 216,

гелікоптерів – 183 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 620 (+6),

крилатих ракет ‒ 137,

кораблів (катерів) ‒ 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 548 (+5),

спеціальної техніки ‒ 60.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 120-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.