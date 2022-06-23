Червень, 23 в 20:07

Російські загарбники проводять в окупованому Маріуполі “перепис населення” та “пропонують послуги” з поховання за 10 тис. гривень.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) при Міноборони України.

– В окупованому Маріуполі проводиться так званий “перепис населення”. Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців), – повідомили розвідники.

За даними ГУР, наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Одночасно тут працює декілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання продемонструвати “налагодження мирного життя”.

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– Попри відсутність будь-якого заробітку в більшості населення, постійно зростають ціни на товари та послуги. Зокрема, вартість півторалітрової пляшки води складає близько 100 гривень, кілограму свинини – 600 гривень, – повідомляють у розвідці.

Зокрема, в окупованому місті працюють приватні похоронні команди з РФ. За даними розвідників, ціна їхніх “послуг” складає 10 тис. гривень за одне тіло.

Нагадаємо, раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що російські загарбники фактично змушують мешканців окупованого міста сплачувати 20 тис. гривень за прискорення процесу поховання тіла. Інакше – тіло загиблого може тижням лежати посеред неба у спеку.

Перед цим Андрющенко розповідав, що загарбники з РФ не дають проводити ексгумацію та перепоховання тіл загиблих маріупольців в окупованому Маріуполі, а за сам процес ексгумації вимагають гроші.

Джерело: ГУР МО

Фото: Мариуполь сейчас