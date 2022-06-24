Можливо ППО: у Запоріжжі пролунали потужні вибухи
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У Запоріжжі пролунали потужні вибухи.
Одразу після вибухів у місті та області була оголошена повітряна тривога.
У соцмережах мешканці Запоріжжя повідомляють, що вибухів було декілька.
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Згодом речник Запорізької міської ради Анатолій Куртєв підтвердив вибухи у місті та пообіцяв надати деталі згодом.
– Зберігайте спокій та знаходьтеся у безпечних місцях. Офіційна інформація буде пізніше, – написав він.
Крім того, мешканці Запоріжжя у соцмережах припускають, що у місті, можливо, спрацювало ППО, оскільки конкретних місць прильоту користувачі соцмереж не можуть ідентифікувати.
Джерело: Андрій Куртєв