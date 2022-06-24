Червень, 23 в 23:53

У Запоріжжі пролунали потужні вибухи.

Одразу після вибухів у місті та області була оголошена повітряна тривога.

У соцмережах мешканці Запоріжжя повідомляють, що вибухів було декілька.

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Згодом речник Запорізької міської ради Анатолій Куртєв підтвердив вибухи у місті та пообіцяв надати деталі згодом.

– Зберігайте спокій та знаходьтеся у безпечних місцях. Офіційна інформація буде пізніше, – написав він.

Крім того, мешканці Запоріжжя у соцмережах припускають, що у місті, можливо, спрацювало ППО, оскільки конкретних місць прильоту користувачі соцмереж не можуть ідентифікувати.

Джерело: Андрій Куртєв