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Факти / Україна

Можливо ППО: у Запоріжжі пролунали потужні вибухи

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
Вибух

У Запоріжжі пролунали потужні вибухи.

Одразу після вибухів у місті та області була оголошена повітряна тривога.

У соцмережах мешканці Запоріжжя повідомляють, що вибухів було декілька.

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Згодом речник Запорізької міської ради Анатолій Куртєв підтвердив вибухи у місті та пообіцяв надати деталі згодом.

– Зберігайте спокій та знаходьтеся у безпечних місцях. Офіційна інформація буде пізніше, – написав він.

Крім того, мешканці Запоріжжя у соцмережах припускають, що у місті, можливо, спрацювало ППО, оскільки конкретних місць прильоту користувачі соцмереж не можуть ідентифікувати.

Джерело: Андрій Куртєв

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