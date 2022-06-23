На півдні ЗСУ знищили командний пункт та скупчення техніки окупантів

Червень, 23 в 18:26

На південному напрямку фронту ЗСУ знищили командно-спостережний пункт і скупчення техніки окупантів.

Про це у відеозверненні повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

– Наша авіація гелікоптерами завдала удару по командно-спостережному пункту противника та скупченню техніки. Знищено декілька одиниць бойової техніки та декілька рашистів, – сказав він.

Крім цього, українські солдати знешкодили групу ворожих диверсантів, які намагалися проникнути в тил наших військ.

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– Диверсійно-розвідувальна група противника намагалася на Херсонщині проникнути в тил наших військ, але її зустріли вогнем, знищили декілька рашистів. Ті, кому вдалося – тікали, доля їх поки що невідома, – додав Братчук.

Раніше про ситуацію на фронті повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він зазначив, що через вогневу перевагу противника українські військові вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Загалом ситуація на фронті складна, проте контрольована.