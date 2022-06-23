Червень, 23 в 17:09

Країна-агресор Росія розгортає пункти видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти чинять тиск на українців, примушуючи їх отримувати ці паспорти.

Про це поінформувала сьогодні на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що російські загарбники намагаються пришвидшити так звану інтеграцію тимчасово окупованих територій “до економічного та соціального простору РФ”, грубо та цинічно порушуючи норми міжнародного права.

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– Намагаючись “інтегрувати” тимчасово окуповані території України до російського простору, Росія сьогодні розгортає пункти видачі паспортів РФ, тому що планує збільшити кількість громадян РФ, тисне на людей, які вимушено опинилися на тимчасово окупованих територіях, щоб вони почали отримувати ці паспорти, – розповіла Маляр.

За її словами, найбільшого тиску окупантів зазнають ті українці, які працюють на захоплених підприємствах.

РФ також примушує громадян України, зокрема працівників освіти, до співпраці.

За інформацією Міноборони, більшість українців чинять спротив російським загарбникам, проте РФ придушує активні протести людей.

Окрім цього, РФ продовжує красти українське зерно та культурні цінності з окупованих територій.

– Росія намагається організувати пасажирські перевезення на тимчасово окуповану територію Криму із захоплених територій Херсонської області. РФ продовжує незаконно вивозити українські культурні цінності. Так само триває вивезення продукції із захоплених підприємств та зерна, – наголосила Маляр.

Нещодавно Ганна Маляр повідомляла, що родини російських військовослужбовців почали активно завозити до тимчасово захоплених населених пунктів України, зокрема до Херсона.

Крім того, окупаційна “влада” Херсонщини оголосила, що всі діти, народжені на тимчасово окупованій території після 24 лютого, автоматично отримають громадянство РФ.

Джерело: Media Center Ukraine