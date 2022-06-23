Червень, 23 в 0:49

Україна отримає рішення щодо статусу кандидата на членство в Європейському Союзі ввечері 23 червня.

Про це у зверненні за 22 червня заявив президент України Володимир Зеленський.

– Від самого ранку я продовжив телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Сьогодні – 11 лідерів, – розповів президент.

У списку іноземних лідерів держав, з якими за 22 червня встиг поговорити президент Зеленський, знаходяться лідери Болгарії, Латвії, Греції, Швеції, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Словенії, Молдови та Литви.

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– Завтра продовжу такий марафон – маємо забезпечити максимальну підтримку нашій державі. Ключове європейське рішення очікуємо завтра надвечір, – сказав президент.

Щодо воєнної ситуації, то президент прокоментував ракетні удари окупантів по містах України.

– Окупанти били по Миколаєву, сім ракет. На щастя, загиблих не було, п’ятеро людей поранені. Були удари й на Харківщині. Є жертви. Обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей. На Донбасі – масовані авіаційні й артилерійські удари. Мета окупантів на цьому напрямку незмінна – вони крок за кроком хочуть знищити весь Донбас. Весь. Лисичанськ, Словʼянськ, Краматорськ – будь-яке місто їм потрібно все зробити таким, як Маріуполь. Повністю розбитим, – сказав він.

Такий наступ з боку російських військ є причиною, чому Україна знову і знову наголошує на прискоренні постачання зброї для України, сказав президент.

– Якнайшвидше потрібен паритет на полі бою, щоб зупинити цю диявольську армаду й посунути її за кордони України, – пояснив Володимир Зеленський.

Він також подякував Сполученим Штатам за допомогу в розслідуванні воєнних злочинів на території України.

Крім того, президент Зеленський відзначив нагородами 195 учасників бойових двій, 17 з яких – посмертно.