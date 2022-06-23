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Переговори щодо надання статусу кандидата в ЄС для України ускладнилися – Йозвяк

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Україна-ЄС
Фото: Depositphotos

У четвер, 23 червня, переговори щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС ускладнилися. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

За його даними, ускладнення викликало те, що деякі країни вимагають, щоб разом з Україною та Молдовою, якій також планують затвердити кандидатство, такий самий статус отримала Боснія.

– Переговори про надання статусу кандидата для України та Молдови виявилися дещо складнішими на саміті Євросоюзу, ніж передбачалося, оскільки деякі країни також хочуть надати статусу кандидата Боснії, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Йозвяка у Twitter.

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