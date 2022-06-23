РФ уповільнить наступ через брак ресурсів і Україна зможе контратакувати – Джонсон

Червень, 23 в 0:13

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що служба військової розвідки його країни вважає, що російський наступ в Україні сповільниться протягом найближчих кількох місяців, оскільки армія Росії виснажує свої ресурси.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Sueddeutsche Zeitung, опублікованому 22 червня.

Джонсон уточнив, що російські війська просуваються вперед на Донбасі ціною великих втрат серед особового складу та значних втрат у озброєнні.

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– Однак наша військова розвідка вважає, що найближчими кількома місяцями Росія може дійти до певної межі, після якої у неї не буде сил наступати, тому що вона вичерпала свої ресурси, – пояснив прем’єр-міністр Британії.

Він додав, що в цей момент потрібно буде допомогти Україні зламати динаміку і повідомив, що збирається наводити цей аргумент під час саміту Великої сімки цими вихідними в Німеччині.

– Оскільки українці спроможні розпочати контрнаступ, їх треба підтримати. Тим озброєнням, яке вони від нас вимагають, – повідомив Борис Джонсон.

Прем’єр Британії також відповів на питання про те, як виглядатиме перемога України чи поразка Володимира Путіна у цій війні.