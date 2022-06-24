Червень, 23 в 23:20

Лідери-члени 27 країн Європейського Союзу офіційно надали Україні статус кандидата на членство в ЄС. Так, у французькому Страсбурзі на флагштоці перед Європейським парламентом вже підняли жовто-блакитний прапор.

Про це повідомила голова Постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЕ Марія Мазенцева у соціальних мережах.

– Наш український прапор найпершим стоїть поряд з європейським з усіма іншими 27 прапорами країн-членів перед будівлею Європарламенту, – зазначила вона.

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Крім того, президент України Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС після надання Україні статусу кандидата на членство.

– Український та європейський прапори будуть разом і тоді, коли ми будемо відбудовувати нашу країну після цієї війни. І сьогодні я хочу подякувати окремо і саме в межах нашого спільного засідання – саміту всіх лідерів Європи, – каже Зеленський.

Очільник держави подякував кожному та кожній, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України та свободу Європи.

Крім того, на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС відреагували українські політики та світові лідери.