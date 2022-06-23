Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Харкові ввечері знову лунають вибухи – у місті та області повітряна тривога

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

У Харкові ввечері 23 червня знову лунають вибухи.

Про це повідомляє портал Суспільне. Харків та місцеві мешканці у соціальних мережах.

Зараз дивляться

Зазначимо, що у Харкові та області з 19.22 оголосили повітряну тривогу. Місцевих жителів закликають бути обережними та залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що вдень у Харкові також лунали вибухи. А до цього повідомлялося про обстріли у Чугуєві.

Лунали численні вибухи на території Харкова і 22 червня. Повідомлення про них з’явилися невдовзі після оголошення повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 120-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка