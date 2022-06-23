Червень, 23 в 19:33

У Харкові ввечері 23 червня знову лунають вибухи.

Про це повідомляє портал Суспільне. Харків та місцеві мешканці у соціальних мережах.

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Зазначимо, що у Харкові та області з 19.22 оголосили повітряну тривогу. Місцевих жителів закликають бути обережними та залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що вдень у Харкові також лунали вибухи. А до цього повідомлялося про обстріли у Чугуєві.

Лунали численні вибухи на території Харкова і 22 червня. Повідомлення про них з’явилися невдовзі після оголошення повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 120-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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