У Харкові ввечері знову лунають вибухи – у місті та області повітряна тривога
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У Харкові ввечері 23 червня знову лунають вибухи.
Про це повідомляє портал Суспільне. Харків та місцеві мешканці у соціальних мережах.
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Зазначимо, що у Харкові та області з 19.22 оголосили повітряну тривогу. Місцевих жителів закликають бути обережними та залишатися в укриттях.
Нагадаємо, що вдень у Харкові також лунали вибухи. А до цього повідомлялося про обстріли у Чугуєві.
Лунали численні вибухи на території Харкова і 22 червня. Повідомлення про них з’явилися невдовзі після оголошення повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 120-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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