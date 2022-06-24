Червень, 23 в 22:42

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на набуття Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу, опублікував коротке відеозвернення, в якому наголосив, що українці чекали на це 120 днів і 30 років.

– Щойно отримали кандидатство. Це перемога. Чекали 120 днів та 30 років. А потім – переможемо ворога і відпочиватимемо. А можливо, спочатку відбудуємо Україну, а потім відпочинемо. А можливо навіть, переможемо, відбудуємо, вступимо до ЄС і потім відпочиватимемо. А може й не відпочиватимемо. Хоча ні – діти образяться. Але точно переможемо, – зазначив він.

Також глава держави виступив із окремим зверненням перед європейськими лідерами.

Зараз дивляться

– Це одне із найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави. Однак це рішення – не лише для України. Це найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, якраз у наш час і саме за таких умов, коли російська війна випробовує нашу здатність зберегти свободу та єдність, – наголосив президент Зеленський.

Він виступив із вдячністю до всіх лідерів Європи за підтримку, а також подякував героям, які зі зброєю в руках захищають незалежність України та свободу Європи.

– Дякую за те, що робите можливою нову історію Європи – ще сильнішою, ще вільнішою, – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що хоча наша країна і була за межею ЄС, прапори об’єднаної Європи були в руках наших людей під час революцій, в окопах з 2014 року.