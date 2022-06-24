Червень, 24 в 20:31

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував постачання в Україну від західних партнерів.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Freedom. За його словами, спроможність українського фронту посилиться в захисті наших інтересів на Чорному морі проти корабельних систем, які вже є, і ще будуть додаткові посилення.

– Буде більше систем MLRS і, відповідно, до них ракети з відповідною точністю ураження і дальністю дії. Головне, що ми продемонструємо нашим партнерам, що ми вміємо застосовувати цю доктрину, – зазначив Резніков.

Крім того, Міноборони продовжує обговорювати з партнерами необхідність у постачанні танків та літаків. Він наголосив, що поки політичне рішення щодо надання такої техніки не прийнято.

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Резніков наголосив, що ця війна – війна людського, матеріального, медичного, психологічного, політичного ресурсів. Він додав, підтримка від інших країн – дуже важлива та критична. Саме завдяки цьому ресурсу Україна переможе, переконаний міністр.

Нагадаємо, що до України 23 червня приїхали перші американські HIMARS. Система стріляє 227-мм ракетами з GPS-керуванням і випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету ATACMS. У залежності від модифікації вона може вражати цілі на відстані до 300 км.