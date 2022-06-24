Карта бойових дій на 24.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 24 в 10:31

24 червня росіяни вдаються до наступальних дій у Східній операційній зоні та атакують ракетами критичні об’єкти цивільної інфраструктури на території України.

Карта бойових дій в Україні на 24.06.2022

Білорусь у прикордонних з Україною та країнами Європейського Союзу районах, що на Волинському та Поліському напрямках, нарощує систему інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій.

У районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області, що на Сіверському напрямку, ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру.

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На Харківському напрямку росіяни завдавали артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева, а також активізували діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

На Слов’янському напрямку армія РФ із артилерії обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.

Били із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового на Сєвєродонецькому напрямку.

Авіаційних ударів завдано по населених пунктах Лисичанськ і Борівське.

Вели наступ росіяни упродовж 23 червня і в районі населених пунктів Мирна Долина та Борівське. Атаку РФ в районі останнього населеного пункту українські військові успішно зупинили.

Уранці 24 червня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про рішення відвести українських військових із Сєвєродонецька, оскільки через перебування на розбитих позиціях лише зростає кількість загиблих.

Під вогнем ворожої артилерії напередодні перебували позиції українських військ неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського на Бахмутському напрямку.

Нині там армія РФ намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.

Перебували під обстрілом росіян райони населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива на Новопавлівському напрямку.

Обстрілювали російські загарбники позиції українських військових у районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках.

Таким чином окупанти намагаються завадити перекиданню резервів на загрозливі напрямки.

У розпорядженні Генерального штабу України є інформація про те, що росіяни намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ задля логістичного забезпечення.

На Південнобузькому напрямку ворог обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу.

Російські війська завдали авіаційного удару по українських позиціях у районі населеного пункту Біла Криниця. Авіація ЗСУ вдарила по скупченнях ворога у відповідь.

Втрати РФ на 24 червня 2022

особового складу – близько 34 530 (+100),

танків ‒ 1 507 (+3),

бойових броньованих машин – 3 637 (+5),

артилерійських систем – 759 (+3),

реактивних систем залпового вогню ‒ 241 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 99,

літаків – 216,

гелікоптерів – 183,

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 622 (+2),

крилатих ракет ‒ 137,

кораблів (катерів) ‒ 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 553 (+5),

спеціальної техніки ‒ 60.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 121-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.