Червень, 24 в 19:09

Російські війська РФ націлилися на українські боєприпаси, щоби послабити Збройні сили України на полі бою.

Про це пише Washington Post з посиланням на українських чиновників та військових аналітиків.

Чиновники та аналітики стверджують, що в України закінчуються снаряди для більшої частини артилерії частково через таємну російську кампанію залякування та саботаж протягом останніх восьми років, включаючи вибухи ключових складів боєприпасів по всій Східній Європі, які офіційні особи пов’язують з Москвою.

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Бої на сході та півдні України тепер майже повністю зводяться до постійного артилерійського обміну, і нестача снарядів в Україні посилила те, що й так було невідповідністю на полі бою проти російської армії з великою кількістю зброї.

Росія випускає понад 60 тис. снарядів на день – у 10 разів більше, ніж українці, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв’ю газеті The Washington Post.

Більшість артилерійських знарядь України були збудовані ще в Радянському Союзі, тобто зараз ЗСУ використовують ті ж снаряди калібру 122 мм та 152 мм, що й Росія. Але за межами РФ їх дуже мало – багато в чому через те, що Росія витратила роки на напади на українські та інші східноєвропейські склади та постачальників боєприпасів, перш ніж розпочати повномасштабне вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Росія також зробила інші кроки, щоб придбати ці боєприпаси чи іншим чином запобігти їхньому продажу Україні.

– Навіть якщо всі дадуть нам ці боєприпаси, їх все одно буде недостатньо, – сказав Маляр, додавши, що Україна використовує більше 152 мм снарядів, ніж виробляється у світі за один день.

При цьому гаубиці, що використовуються НАТО і США, стріляють 105-мм і 155-мм снарядами. Західні країни поставили Україні велику кількість цих снарядів, але лише обмежену кількість систем для стрільби з них. Попри обіцянки США та Європи поставити більше артилерії, Україна все ще не має достатньої кількості, щоб повністю замінити стару радянську техніку на озброєння, що відповідає стандартам НАТО.

– Відбувається свого роду тіньова війна за невелику кількість 152-мм снарядів, які доступні на світовому ринку, – пише видання.

Громадянин США, який допомагає посередництво у постачанні зброї в Україну, розповів, що нещодавно він звернувся до однієї з країн Східної Європи, щоб домовитися про купівлю артилерійських снарядів. За його словами, офіційні особи цієї країни сказали, що не можуть укласти угоду, тому що росіяни вже попередили, що “вб’ють їх, якщо вони продадуть щось українцям”, пише видання з посиланням на збройового брокера, який дав інтерв’ю на умовах анонімності, щоб говорити відверто.

Країни, які все ще мають запаси 152-мм снарядів, – це переважно колишні радянські республіки, багато з яких не наважуються продавати зброю Україні, оскільки підтримують тісні зв’язки з Росією. Деякі країни Африки та Близького Сходу, які протягом багатьох років отримували зброю та боєприпаси з Росії, також мають запаси цих снарядів. Декілька країн колишнього Варшавського договору мають можливість виробляти снаряди, але не в таких масштабах і не з такою швидкістю, які потрібні Україні на полі бою.

За словами брокера зброєю, йому доводилося оформляти деякі поставки зброї так, ніби вони проходили через нерідну країну, щоб приховати походження покупки. В інших випадках Україна думала, що угоду вже укладено, але в останній момент з’являвся покупець, який працює від імені Росії, і агресивно перебивав ціну, сказав він.

Сполучені Штати та Великобританія також намагалися допомогти Україні отримати радянське озброєння, сказали чиновники, щоб забезпечити безпеку невеликим країнам, які побоюються відплати Росії, якщо вони нададуть зброю Україні безпосередньо.

– Росіяни дуже намагаються зробити так, щоб ми не могли підписати контракти на це, а згодом, якщо ми підпишемо контракт, перешкодити нам доставити сюди снаряди, – додала Анна Маляр.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк каже, що Київ мав побоювання щодо кількості боєприпасів та подумував сам почати виробляти їх.

– Але навіть якби український уряд розпочав виробництво, об’єкт був би знищений росіянами першого ж дня, – додав він.

Видання відзначає серію вибухів на військових арсеналів у Болгарії та Україні, де було знищено суттєві запаси боєприпасів, які необхідні для техніки радянського зразка.

Видання відзначає серію вибухів на військових арсеналів у Болгарії, Чехії та Україні, де було знищено суттєві запаси боєприпасів, які необхідні для техніки радянського зразка.

Так, у 2014 році, після першого вторгнення Росії в Україну та розпалювання сепаратистської війни на сході країни, члени елітного підрозділу російської військової розвідки 29155, за даними чеської влади, саботували боєприпаси, що зберігалися на складах у Чехії.

Наступного року, за даними британської організації Bellingcat, яка займається розслідуваннями, члени того ж підрозділу використали нервово-паралітичну речовину для отруєння болгарського керівника збройової промисловості, який розповів газеті New York Times, що зберігав боєприпаси на чеських складах та продавав зброю Україні.

Російські диверсанти також підозрюються у чотирьох вибухах на болгарських складах зброї з 2011 по 2020 рік, за даними болгарської прокуратури, яка заявила, що Москва прагнула зірвати поставки в Україну і Грузію.

Військова розвідка Росії, ГРУ, “схоже, проводила кампанію по всій Європі, щоб спробувати придушити постачання боєприпасів в Україну”, – сказав американський військовий аналітик Майкл Кофман, який спеціалізується на Росії.

– Швидше за все, вони робили це завбачливо, – сказав він.

Вибухи у 2017 році на двох великих українських складах, де зберігалася 221 метрична тонна боєприпасів, завдали величезної шкоди українським військам, позбавивши їх найважливіших запасів, замінити які буде складно та дорого, пише видання.

Тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що два вибухи у березні та вересні 2017 року знищили “величезну кількість боєприпасів” і стали найбільшим ударом по обороноздатності України з початку конфлікту з Росією.

Вибух наступного року на складі у Чернігівській області, де зберігалося ще 88 тис. тонн боєприпасів, став ще однією невдачею для українського арсеналу.

– Звичайні війни з часом зводяться до того, хто має більше обладнання, боєприпасів, живої сили. Ось чому бої з такими державами як Росія небезпечні. Вони небезпечні тому, що навіть якщо російські військові спочатку діятимуть погано, а часто так і роблять… Росія – країна зі значними ресурсами, – сказав Кофман.

Російські військові вже давно надають великого значення артилерії ще з радянських часів, зберігаючи значні запаси артилерійських снарядів, а також виробничі потужності. Поки що неясно, скільки зі свого арсеналу боєприпасів Росія витратила на війну.