На Буковині взяли під варту чоловіка, який знущався над павичем

Червень, 24 в 8:16

Підозрюваного у жорстокому поводженні з павичем на Буковині взято під варту.

Про це інформує Чернівецька обласна прокуратура.

– Чернівецький апеляційний суд задовільнив апеляційну скаргу Чернівецької окружної прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та обрав буковинцю, який з особливою жорстокістю завдавав павичу тілесних ушкоджень, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без альтернативи внесения залога, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Нагадаємо, у Чернівецькій області 18-річний мешканець села Карапчів Костянтин Урсулін познущався з павича.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура