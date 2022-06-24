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Факти / Україна

На Буковині взяли під варту чоловіка, який знущався над павичем

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
На Буковині взяли під варту чоловіка, який знущався над павичем

Підозрюваного у жорстокому поводженні з павичем на Буковині взято під варту.

Про це інформує Чернівецька обласна прокуратура.

– Чернівецький апеляційний суд задовільнив апеляційну скаргу Чернівецької окружної прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та обрав буковинцю, який з особливою жорстокістю завдавав павичу тілесних ушкоджень, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без альтернативи внесения залога, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Чернівецькій області 18-річний мешканець села Карапчів Костянтин Урсулін познущався з павича.

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Фото: Чернівецька обласна прокуратура

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