Червень, 24 в 23:38

Статус кандидата України на членство в ЄС не впав українцям з неба, тому цим варто пишатись, а не соромитись.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 24 червня у зв’язку з реакцію частини українського суспільства на надання Україні статусу кандидата в Євросоюз.

– Сьогоднішній день захопило обговорення історичного рішення саміту ЄС щодо надання Україні статусу кандидата. Зранку і до цієї миті – на телебаченні, радіо, в інтернеті – йде діалог про те, що це означає. Які умови Україні належить виконати? Як важко це буде зробити і скільки років це займе? Ви знаєте, за підсумками цього дня я хочу сказати наступне: давайте хоч трішки порадіємо. Тихо, скромно, в душі, але – порадіємо за себе, свою державу, – сказав президент.

Він запропонував порівняти це рішення лідерів ЄС із підкоренням українцями Евереста.

Зараз дивляться

– Уявіть, що ми підкорюємо Еверест, досягли передостанньої точки, навіть не перевели подих і говоримо про подальший шлях до вершини – як важко буде подолати 1848 метрів. В мить ми забули і знецінили власний успіх. А може спочатку згадаємо, що ми подолали 7 тисяч метрів? Не будемо соромитись говорити про свої досягнення, не будемо народом з короткою пам’яттю і меншовартістю. Ми кажемо: “Україні надали статус кандидата в ЄС”… давайте говорити “здобула статус кандидата у ЄС”, хіба він впав нам з неба? Хіба ми мало пройшли і зробили? – сказав Зеленський.

Глава держави також заявив, що українців не мають лякати вимоги Євросоюзу для подальших кроків задля євроінтеграції України.

Президент Зеленський додав, що забуваючи про попередні успіхи України, ми применшуємо вартість цих кроків у розвитку держави.

Він згадав попередні часи, коли не було ані безвізу, ані електронних документів, ані скасування недоторканності депутатів, а чиновники не декларували свої статки та не звітували перед суспільством.

– Звучить дико? Здається це було не з нами? Було. І не так давно. Але ми все змінили, – сказав Володимир Зеленський.

Він заявив, що у світі почнуть поважати Україну, коли Україна почне поважати себе.

– Не тіштесь, що це ляпас Москві, а пишайтесь, що це аплодисменти Україні. І саме тому я хочу бачити нас у єдиній родині. Нехай це надихає вас. Ми заслужили це, усвідомимо це. Усміхніться, будь ласка, і дай нам усім боже спокійної ночі. І завтра знов в бій, – резюмував президент.

Увечері 23 червня Єврорада ЄС ухвалила рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.