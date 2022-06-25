Червень, 24 в 21:31

Військове керівництво України обговорило з колегами з США необхідність встановлення паритету українських військових з російською армією на Луганському напрямку, де існує найбільше загроз.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний за підсумками розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

– Сьогодні під час телефонної розмови обговорили оперативну обстановку та хід постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України. Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку, – розповів він.

Валерій Залужний подякував генералу Міллі за “глибоке розуміння ситуації, самовідданість і провідну роль у справі надання військової допомоги” Україні.

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Раніше, 23 червня, головнокомандувач ЗСУ повідомив, що через вогневу перевагу російських військ українські захисники вимушені вести маневрену оборону та займати більш вигідні рубежі і позиції на фронті.

Джерело: Валерій Залужний

Фото: Валерій Залужний