Червень, 24 в 17:24

На розмінування території України після війни проти Росії за приблизними розрахунками знадобиться щонайменше 10 років.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

– Це оптимістичні підрахунки, бо ми ще не знаємо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії. І що ми побачимо, коли звільнимо їх від окупантів. Підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням держави після Першої та Другої світових війн, – зазначив він.

За його словами, нині очищено понад 62 тис. га території, знешкоджено понад 45 тис. вибухонебезпечних предметів, з них близько 2 тис. авіаційних бомб.

Зараз дивляться

– Зараз наші рятувальники та піротехніки працюють над тим, щоб очистити акваторії. Вже очищено близько 33 га акваторій – на Київщині, Сумщині, на Запоріжжі, Миколаївщині. Наразі влучено та знешкоджено 664 вибухонебезпечні предмети, – стверджує пресофіцер ДСНС.

За даними ДСНС, з початку літнього періоду 129 осіб загинуло на воді, з них 16 дітей. Загалом врятували 22 особи, з них шестеро дітей.

На сьогодні в Україні місцевими органами виконавчої влади визначено 240 місць відпочинку на водних об’єктах. З них 194 мають пляж. Не розпочали купальні сезони ті області, які деокуповані, або де проходять бойові дії. Місто Київ також не відкриває пляжі.

ДСНС не рекомендує виходити на відпочинок біля водойм на Київщині, Сумщині, Донеччині, Чернігівщині, Одещині, Запоріжжі, Харківщині та Миколаївщині.

Нещодавно у МВС повідомили, що з початку широкомасштабного наступу Росії на території України українські піротехніки виявили понад 123 тис. вибухонебезпечних предметів. За їхніми оцінками, майже половина території України потребує гуманітарного розмінування.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС