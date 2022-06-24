Червень, 24 в 7:40

У п’ятницю, 24 червня, виповнюється чотири місяці з початку повномасштабної війни, розв’язаної російськими окупантами проти України.

Які військові та політичні підсумки минулих місяців, а також прогноз про те, чого чекати далі – розповіли у коментарях Фактам ICTV політолог Олег Саакян та військовий експерт Ігор Козій.

Так, за словами Саакяна, останнім часом усередині країни знову загострилися внутрішні конфлікти, а також стало особливо помітно те, що влада все ще має дуже великі проблеми з комунікацією.

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– Також у нас є проблеми із забезпеченням в армії і, відповідно, брак роз’яснень щодо того, що і як робиться на цьому полі. Є ціла низка проблем, але ми через брак інформації в умовах війни не можемо судити, чи достатньо влада робить для забезпечення обороноздатності країни, – повідомив він.

Саакян наголосив, що варто врахувати, наскільки складно Україні отримувати зброю від партнерів, скільки людей залучають до переговорів та які різноманітні шляхи використовуються, щоб отримати навіть те, що вже було погоджено.

– Крім того, залишається проблема корупції на різних рівнях, навіть у питаннях зброї та оборони. Це є серйозним ударом під дих українській обороноздатності, особливо в умовах, коли це стало народною справою – ми бачимо, як люди збирають по копійці гроші для ЗСУ, – зазначив він.

Політолог розповів, що позитивне здивування за підсумками чотирьох місяців викликало те, як інституційна база витримала випробування війною.

– У перші кілька днів ми побачили, що система була на межі колапсу, проте вона зібралася, і ми бачимо, що і в умовах війни український парламент працює і успішно напрацьовує законопроєкти. Продовжуються дискусії, політичні обговорення. Далеко не все приймається, але, зрештою, ключовим органом влади в Україні все ж таки залишається парламент, – заявив Саакян.

На його думку, це є підтвердженням того, що і українське суспільство, і українська держава, і українська влада залишаються на демократичних рейках. Крім того, за його словами, видно, що нам вдалося утримати економічну та монетарну політику на самому початку війни, та управління секторами економіки.

– Проте відбулося розшаровування підходу. Ми так і не побачили переходу до режиму антикризового функціонування економіки. Ми бачимо дискусії щодо процесу відновлення та відбудови на роки вперед та бачимо купу проблем, з якими ми стикаємось сьогодні. А планування завтрашнього дня, на жаль, далеко не найкраще. Що, на жаль, продукує низку питань у суспільстві, відчуття невизначеності та розгубленості, – пояснив політолог.

Він додав, що чим більше економіка стагнуватиме – а, на жаль, найближчими місяцями ми продовжимо бачити її падіння, – тим більше накопичуватиметься соціальна напруга. І, відповідно, це битиме по довірі до влади і підточуватиме наші тили, які мають бути не менш сильними, ніж наші ЗСУ на фронті.

– Політичні сварки, які ми бачимо між владою та опозицією, останніми місяцями повернулися до наших реалій. Вони промацують слабкості один одного, що не дає можливості пишатися жодною зі сторін, які були включені в цей процес та брали в ньому участь, – резюмував Олег Саакян.

Однак, за оцінками політолога, тут позитивно здивувало українське суспільство, яке не толерує подібні сварки, і зрештою, соціологія показує, що вони є невигідними для обох сторін, завдяки чому вони швидко гаснуть. Але чи довго триватиме це перемир’я на водопої – питання залишається відкритим, і з цим безпосередньо пов’язана наша витривалість у цій війні.

Тим часом військовий експерт Ігор Козій зазначив, що невелика кількість озброєння, яке було озвучено останнім часом, не вирішує питання проблем з нестачею зброї. Крім того, залишається невирішеним питання із загрозою, яка може бути з боку Білорусі та невизнаного Придністров’я.

– Проте можна сказати, що ми більш-менш стабілізували ситуацію на фронті. Ми її розуміємо та чітко бачимо, які виклики перед нами стоять не лише зовні у плані агресії РФ, а й внутрішньо – серед яких налагодження економічно стабільних постачань зброї всередині України. Тому що без цього будь-який прогноз, хто б його не робив, нічого не вартий, – пояснив експерт.

Козій уточнив, що завдяки тому, що люди налаштовані патріотично, вони готові виконувати ті завдання, які перед ними стоять, навіть незалежно від того, є в них достатньо зброї для цього чи ні.

– Однак досі залишається невирішеним питання закриття повітряного простору. Ракети досі літають. Ще одним дуже важливим питанням залишається протидія артилерійським ракетним системам у контрбатарейній боротьбі, тому що Російська Федерація за кількістю стволів, скажімо так, чи бойових установок, значно перевершує Україну. Все це виклики, – звернув увагу Козій.

Він зазначив, що подальша ситуація на фронті безпосередньо залежить від того, коли, скільки і звідки зброї та боєприпасів надійде в Україну, а також від того, чи ми навчилися створювати спільні з кимось військові підприємства не на території України, а за її кордонами.

– Щойно з’являться відповіді на ці питання – військовим запланувати операцію буде дуже просто. Найскладніше – це мінімізувати людські втрати, – резюмував Ігор Козій.

Експерт звернув увагу, що також гостро стоїть потреба ввести військового омбудсмена, який захищав би права військових, включаючи право на життя.