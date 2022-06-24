Червень, 24 в 19:39

Російські загарбники використовують до тисячі снарядів протягом години, щоб пригнічувати психологічний стан українських захисників.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю телеканалу Freedom.

За його словами, зброя, яку Україна отримує від західних партнерів, вже дуже потужно змінює картину бою. Адже вона точніша та ефективніша, а наші артилеристи вправно використовують її проти росіян.

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– Водночас росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години. Намагаючись пригнітити духовний стан наших достойних бравих військових. Тисячу снарядів на годину. Вони висипають безлімітний ресурс сьогодні, на жаль, – зазначив Резніков.

Міністр наголосив, що такому безлімітному ресурсу можна протиставити тільки ефективну зброю з доктриною іншого підходу застосування точкового ураження. Тому, коли йдеться про 18 гаубиць чи чотири установки HIMARS, це означає, що це високоточна зброя, спроможна завдати правильне ураження, по правильних цілях.

– Подивіться, що відбувається в Чорному морі. Там панували росіяни, поки не стало питання, що, як кажуть наші польські друзі, треба піднімати російський військовий флот до дна, – каже він.

Резніков згадав затонулий крейсер Москва, російський буксир, який віз установку Тор на острів Зміїний, та ситуацію з “вишками Бойка”.

На питання журналіста, чи підтверджує він удар з боку України по бурових установках, які РФ привласнила після тимчасової окупації Кримського півострова, він відповів:

– А навіщо, якщо всі бачать? Якщо з космосу подивитися – вони горять. Вражені – вражені. Що ж їх підтверджувати. Це зрозуміло. Нехай приймають рішення в Кремлі, що блокада Чорного моря не призведе до успіху, щоб придушити наш із вами спротив.

Нагадаємо, 20 червня ЗСУ начебто завдали удару по бурових установках Чорноморнафтогазу.

Крім того, супутникові знімки американського аерокосмічного агентства NASA свідчать про те, що пожежа на бурових платформах Чорноморнафтогазу досі триває.