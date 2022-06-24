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Факти / Україна

Шкодить оборонній операції: у Міноборони закликали не коментувати місцеперебування ЗСУ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Олександр Мотузяник

Міністерство оборони України не коментуватиме відхід українських військових з Сєвєродонецьку та закликає не коментувати це журналістів, як і про місцеперебування інших підрозділів Збройних сил України.

Про це під час пресбрифінгу заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

– Інформація про те, чи перебувають частини ЗСУ в певному районі, включно із Сєвєродонецьком, є закритою. Ми про це не говоримо, — сказав Мотузяник.

Він звернувся до народу України із закликом довіряти лише тій інформації, яка публікується Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством оборони.

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При цьому журналістів та політиків речник Міноборони закликав поширювати лише відкриту інформацію.

– Не потрібно шкодити проведенню оборонної операції, — додав Олександр Мотузяник.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 24 червня бої за Сєвєродонецьк в Луганській області тривають.

Дивіться інтерактивну онлайн карту бойових дій на території України.

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Фото: Скріншот з відео / Media Center Ukraine – Ukrinform

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