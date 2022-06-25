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Факти / Україна

У Харкові пролунали вибухи – у місті та області повітряна тривога

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
У Харкові пролунали вибухи – у місті та області повітряна тривога
Фото: Depositphotos

У Харкові ввечері 24 червня пролунали вибухи.

Про це повідомляє портал Харків.Суспільне та люди у соцмережах.

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Зазначимо, що з 21.53 у Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Місцевих жителів закликають бути обережними та залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що за минулу добу, 23 лютого, на Харківщині внаслідок обстрілів окупантів загинули три людини, 13 отримали поранення.

На території області протягом останньої доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський та Харківський райони. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 121-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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