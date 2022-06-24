Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Пентагоні назвали термін отримання Україною ще чотирьох HIMARS – CNN

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
HIMARS
Фото: Getty Images

США планують передати усі РСЗВ HIMARS Україні до середини липня.

Про це пише CNN із посиланням на неназваного представника з Пентагону.

За словами чиновника, перша партія з чотирьох РСЗВ вже знаходиться в Україні.

Зараз дивляться

Іншу партію з чотирьох систем HIMARS, про яку напередодні оголосив речник Міноборони США, надішлють в Україну “до середини липня”.

Чиновник з оборонного американського відомства зазначив, що група українських військових наразі проходить навчання роботі з системами.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україну вже приїхали перші HIMARS.

Згодом з’явилось відео, як українські військові вже почали застосовувати на фронті американські ракетні системи HIMARS.

Читайте
Ефективна проти російських ППО та Іскандерів: реактивна система залпового вогню HIMARS, характеристики

Джерело: CNN
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка