Червень, 24 в 20:48

США планують передати усі РСЗВ HIMARS Україні до середини липня.

Про це пише CNN із посиланням на неназваного представника з Пентагону.

За словами чиновника, перша партія з чотирьох РСЗВ вже знаходиться в Україні.

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Іншу партію з чотирьох систем HIMARS, про яку напередодні оголосив речник Міноборони США, надішлють в Україну “до середини липня”.

Чиновник з оборонного американського відомства зазначив, що група українських військових наразі проходить навчання роботі з системами.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україну вже приїхали перші HIMARS.

Згодом з’явилось відео, як українські військові вже почали застосовувати на фронті американські ракетні системи HIMARS.