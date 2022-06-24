У Пентагоні назвали термін отримання Україною ще чотирьох HIMARS – CNN
Потребує перевірки
Фото: Getty Images
США планують передати усі РСЗВ HIMARS Україні до середини липня.
Про це пише CNN із посиланням на неназваного представника з Пентагону.
За словами чиновника, перша партія з чотирьох РСЗВ вже знаходиться в Україні.
Зараз дивляться
Іншу партію з чотирьох систем HIMARS, про яку напередодні оголосив речник Міноборони США, надішлють в Україну “до середини липня”.
Чиновник з оборонного американського відомства зазначив, що група українських військових наразі проходить навчання роботі з системами.
Напередодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україну вже приїхали перші HIMARS.
Згодом з’явилось відео, як українські військові вже почали застосовувати на фронті американські ракетні системи HIMARS.