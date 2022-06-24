Український десантник “приземлив” російський штурмовик Су-25
Броньований російський штурмовик Су-25 Грач збили ЗСУ на одному із напрямків.
– Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 Грач, – повідомляє командування Десантно-штурмових військ.
Миколаївський десантник збив ворожу ціль із переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла.
Влучним стрілком зенітник став за короткий час, оскільки до армії прийшов добровольцем по мобілізції.
Днями у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ із літаків Су-25 обстріляла території трьох областей.
Зокрема, на Лиманському напрямку ворог завдав авіаційного удару з двох літаків Су-25 в районі населеного пункту Пришиб та ракетного удару в районі населеного пункту Маяки.
Окрім того, штурмовики вдарили по Білій Горі та Мирній Долині на Луганщині.