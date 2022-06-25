Червень, 24 в 22:18

Викриття Службою безпеки України мережі агентів ГРУ РФ, до якої входив нардеп Андрій Деркач, дозволило отримати докази, які мають лягти в основу найжорсткіших санкцій.

Про це у своєму каналі у Telegram повідомив голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– СБУ встановила, що російська розвідка використовувала долари США для фінансування підривної діяльності на території України. Йдеться про суми в мільйони доларів, які передбачалися для створення приватних охоронних фірм під кураторством російських розвідників. Ці факти підтверджують не лише те, що Росія є спонсором тероризму, а й те, що для фінансування злочинів російська розвідка використовує не свої нікому не потрібні рублі, а долари США, – пояснив він.

За словами Арахамії, такі дії РФ перетворюють здобутки цивілізованого світу на “зброю для терористів”.

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– Це означає, що Росія має бути повністю відрізана від можливості отримувати, зберігати, переказувати американські долари, євро чи іншу вільноконвертовану валюту, – заявив Арахамія.

Він додав, що для Росії долари чи євро є інструментом фінансування злочинів, а не способом розвивати економіку, створювати блага чи ділитися ними з людством.

Раніше СБУ викрила мережу російських агентів з Генштабу РФ, які діяли на території України. Серед завербованих був український політик, позафракційний депутат Андрій Деркач. За даними слідства, він курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях.

Джерело: Давид Арахамія