Червень, 24 в 0:57

Європейський Союз за підсумками саміту лідерів країн-членів блоку домовився тиснути на Росію санкціями та продовжити підтримку України.

Про це йдеться у висновках, ухвалених лідерами ЄС за підсумками засідання Євроради, які були опубліковані на сайті Ради 23 червня.

– Ухвалення шостого пакету санкцій ЄС ще більше посилює тиск на Росію з метою змусити її припинити війну проти України. Робота над санкціями буде продовжена, у тому числі для посилення їх реалізації та запобігання їх обходу. Європейська рада закликає всі країни приєднатися до санкцій ЄС, зокрема країни-кандидати, – йдеться у заяві.

Висновки зустрічі лідерів ЄС також містять надання Україні фінансової допомоги у розмірі до €9 млрд до кінця нинішнього року. Країни блоку зобов’язалися й надалі підтримувати Україну зброєю.

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– Європейський союз, як і раніше, твердо відданий наданню подальшої військової підтримки, щоб допомогти Україні здійснити своє невід’ємне право на самооборону від російської агресії та захистити свою територіальну цілісність та суверенітет, – сказано у документі.

Раніше під час пресбрифінгу за підсумками засідання лідерів ЄС разом із президентом Єврокомісії та головою Євроради виступив президент Франції Емманюель Макрон, який сказав, що рішення Євросоюзу є сигналом для Росії.

– Це сильний сигнал Росії у нинішньому геополітичному контексті. Наш вибір – надати Україні та Молдові статусу кандидата, щоб приєднатися до ЄС. Також ми вирішили, що статус кандидата буде надано Грузії, коли вони відповідатимуть пріоритетам, визначеним Єврокомісією, – сказав Макрон.

Напередодні 27 лідерів Європейського Союзу вирішили надати Україні та Молдові статус кандидатства на вступ до ЄС.

Після цього перед Європарламентом було вивішено український прапор, а президент Володимир Зеленський розповів про плани України після отримання кандидатства.

Джерело: European Council