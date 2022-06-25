64 млн грн за 6 днів: українці у Monobank пожертвували кошти на купівлю безпілотників Warmate

Червень, 25 в 18:46

У Monobank за шість днів зібрали 64 млн грн. Гроші будуть передані президентській платформі UNITED24 для купівлі 2 ударних безпілотних авіаційних комплексів Warmate.

– Чудовий результат! Велике дякую всім, хто допомагав та взяв участь у цьому зборі. Це було неймовірно. Пишаюся українцями! – написав співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Загалом українцями було зроблено 144 тис. внесків, 153 з яких – по 100 тис. грн і більше. Найбільший внесок становив 551 776 грн.

Кількість учасників розіграшу напису на дроні-камікадзе зараз – 6682 особи.

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Уточнюється, що списки переможців розіграшу карт “російський корабель” та розіграшу іменних написів на дронах-камікадзе з’являться протягом кількох годин.

Довідка. Проєкт Monobank випустив 1000 фізичних платинових карток на платформі Visa Infinite з дизайном “Російський корабель…” та розігрує їх серед тих, хто робить пожертви на ЗСУ від 100 грн.

Джерело: Олег Гороховський