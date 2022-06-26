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Факти / Україна

Деталі надання Україні статусу кандидата в ЄС, чи можуть скасувати та яка третя країна була проти – Стефанішина

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Ольга Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що представники України до останнього моменту не знали, яким буде рішення членів ЄС на саміті.

– І я отримала відповідь, що Україна стала кандидатом в члени ЄС. Рішення було прийнято за 30 секунд. І в цей момент – якась така природня реакція організму, звичайно, я розплакалася. Це були сльози, які виплеснули все напруження, всі емоції. Але більше це було розуміння, що це перший великий здобуток з часів незалежності. Однозначно, – наголосила віцепрем’єрка.

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Також вона зазначила, що надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС не можуть скасовувати, адже це слово президента Європейської ради.

– Великі лідери 27 країн ЄС надали Україні європейську перспективу і прийняли рішення надати Україні статус кандидата. Що стосується семи умов, рішення передбачає, що комісія наприкінці року зробить оцінку виконання цих умов і від цього залежатимуть подальші етапи пов’язані з членством. Тобто ці сім умов не прив’язуються до того рішення, яке ми здобули. Це слово президента Європейської ради. Статус кандидата, крапка, – говорить Стефанішина.

Крім того,  Стефанішина розповіла, що окрім Данії та Нідерландів, щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС вагалася Португалія. Скептичність цієї країни зберігалася до останнього моменту.

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– Це не була усвідомлена, серйозна позиція країни проти України. Це була більше геополітична історія про те, що ми – дуже велика і сильна країна, і ми дуже посилимо Східну Європу в Європейському Союзі, – додала вона.

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