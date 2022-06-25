Ми вам допоможемо: Зеленський виступив перед учасниками акції протесту у Грузії

Червень, 25 в 0:28

Президент Володимир Зеленський та голова фракції Слуга Народу Давид Арахамя звернулись зі словами підтримки до учасників акції протесту у Грузії.

Відповідне відео опублікував президент України ввечері 24 червня.

– Я хочу, щоб сьогодні мене почув кожен і кожна: ми вільні люди і вільні країни, це назавжди. Я вдячний синам Грузії, які разом з нашими воїнами борються проти Росії. Їхній подвиг – це наші спільні подвиги, їхні рани – це наші рани. І наша перемога буде перемогою кожного з них, кожного з вас, – сказав президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна та Грузія ніколи не здадуться, бо “Донбас і Крим – це наша Земля”.

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– Так само як Абхазія та Південна Осетія – це ваша земля. І навіть якщо хтось хоче про це забути, якщо хтось хоче це стерти, то ми обов’язково нагадаємо. Ми будемо поряд. Вчора Україна стала кандидатом на вступ в Євросоюз. Ви на цьому шляху, дійте. Ми вам допоможемо, – сказав президент Зеленський.

Після президент із промовою по відеозв’язку виступ Давид Арахамія, який закликав грузинів боротися за своє місце у Європі.

– Саме в Європі місце Грузії, Україні та Молдові. Саме за Європу та місце в Європі боролися наші пращури, як і мої пращури. Україна і наша команда робить усе, щоб Грузія приєдналась до великої європейської родини, – сказав він.

Акція протесту, учасники якої вимагають від уряду Грузії виконати вимоги ЄС для отримання статусу кандидатства, відбулась у центрі Тбілісі перед будівлею парламенту.

Протестувальники вимагають від уряду виконання угоди, укладеної між грузинською владою і опозицією за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.

Учасники мітингу дали владі тиждень, до 3 липня, аби ці вимоги були виконані, інакше організатори акції обіцяють безстрокові протести.

– Якщо Бідзіна Іванішвілі особисто не прислухається до волевиявлення грузинського народу, нас прийде ще більше, ніж сьогодні, ніж нас було 20 червня, і ми покажемо гнів грузинського народу. До цього ми прийдемо скрізь, ми прийдемо в кожне місто, в кожне село. Ми переконаємо народ, у чому полягає шлях до порятунку Грузії. 3 липня ми приїдемо з усіх міст, сіл і прийдемо до парламенту в Тбілісі. Ми не підемо, доки олігархія не розпадеться, – сказав лідер опозиційного руху “Сірцхвіліа” Шота Дігмелашвілі.

Посеред червня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі виступив із заявою, згідно з якою статус кандидата на членство в ЄС насамперед заслуговує Грузія, а потім уже Україна та Молдова.