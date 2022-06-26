Окупанти мають намір залишити маріупольців без опалення взимку – Андрющенко

Червень, 25 в 21:08

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти не готуються опалювати Маріуполь взимку.

– Попри гучні заяви про підготовку до опалювального сезону та відновлення котелен, керівники комітетів самоорганізації населення та квартальні отримали вказівку терміново збирати данні про потреби дров та вугілля в першу чергу по приватним будинкам, навіть газіфікованим. Це прямий сигнал і визнання очевидного факту – опалення взимку не буде, – написав на своїй офіційній сторінці в Telegram Петро Андрющенко.

Також він зазначив, що причина полягає навіть не в небажання окупантів опалювати, а обумовлені сутто технічними проблемами.

– Всі котельні в Маріуполі давно можернізовано і переведено на єдиний вид палива – природний газ. Відновити газопостачання в Маріуполь неможливо шляхом ремонту через величезні пошкодження газоводу як магістрального, так і по будинкам. Подача газу загрожує перетворити місто на вибухівку. Використовувати або перебудувати горелки на інший вид палива – твердий нереально до зими. Тому, зима поруч і вона буде без тепла в домівках, – пише радник мера.

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Тож на його думку, окупанти підштовхуватимуть до депортації в РФ в найближчі місяці.

Джерело: Петро Андрющенко