Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти заманюють евакуйованих маріупольців до міста “таємною” інформацією про знесення будинків

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Маріуполь

Агресори РФ намагаються заманити евакуйованих маріупольців назад до окупованого міста “секретною” інформацією про нібито знесення їхніх будинків. Про це 25 червня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– По підконтрольним росіянам пабликам сьогодні поширена “таємна” інформація про будинки, що підлягають знесенню в Маріуполі. Інформація поширюється досить швидко і викликає шалений резонанс серед маріупольців в евакуації,

Ця інформація є свідомим фейком, – повідомив він у себе в Telegram.

Андрющенко уточнив, що після аналізу списку будівель з’ясувалося, що близько 30 відсотків із цього списку взагалі не мають пошкоджень.

Зараз дивляться

– Мета такої дезінформації – через психологічний вплив та страх втратити останнє змусити маріупольців з евакуації повернутися додому. У Маріуполь. Де в окупантів катастрофічна нестача працездатного населення, – пояснив він.

Радник голови Маріуполя закликав не вірити цій інформації та не піддаватися паніці.

– Вас свідомо тягнуть в дорогу в один кінець для використання у якості сучасних рабів Росії. Це робота російського ІПСО (інформаційно-психологічна операція – Ред.), і з реаліями знесення будівель тут немає нічого спільного, – повідомив Андрющенко.

Читайте
Колони російської техніки залишають Маріуполь: в мерії назвали причину

Фото: Маріупольська міська рада

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка