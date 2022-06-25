Червень, 25 в 15:08

Агресори РФ намагаються заманити евакуйованих маріупольців назад до окупованого міста “секретною” інформацією про нібито знесення їхніх будинків. Про це 25 червня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– По підконтрольним росіянам пабликам сьогодні поширена “таємна” інформація про будинки, що підлягають знесенню в Маріуполі. Інформація поширюється досить швидко і викликає шалений резонанс серед маріупольців в евакуації,

Ця інформація є свідомим фейком, – повідомив він у себе в Telegram.

Андрющенко уточнив, що після аналізу списку будівель з’ясувалося, що близько 30 відсотків із цього списку взагалі не мають пошкоджень.

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– Мета такої дезінформації – через психологічний вплив та страх втратити останнє змусити маріупольців з евакуації повернутися додому. У Маріуполь. Де в окупантів катастрофічна нестача працездатного населення, – пояснив він.

Радник голови Маріуполя закликав не вірити цій інформації та не піддаватися паніці.

– Вас свідомо тягнуть в дорогу в один кінець для використання у якості сучасних рабів Росії. Це робота російського ІПСО (інформаційно-психологічна операція – Ред.), і з реаліями знесення будівель тут немає нічого спільного, – повідомив Андрющенко.

Фото: Маріупольська міська рада