Окупанти заманюють евакуйованих маріупольців до міста “таємною” інформацією про знесення будинків
Агресори РФ намагаються заманити евакуйованих маріупольців назад до окупованого міста “секретною” інформацією про нібито знесення їхніх будинків. Про це 25 червня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– По підконтрольним росіянам пабликам сьогодні поширена “таємна” інформація про будинки, що підлягають знесенню в Маріуполі. Інформація поширюється досить швидко і викликає шалений резонанс серед маріупольців в евакуації,
Ця інформація є свідомим фейком, – повідомив він у себе в Telegram.
Андрющенко уточнив, що після аналізу списку будівель з’ясувалося, що близько 30 відсотків із цього списку взагалі не мають пошкоджень.
– Мета такої дезінформації – через психологічний вплив та страх втратити останнє змусити маріупольців з евакуації повернутися додому. У Маріуполь. Де в окупантів катастрофічна нестача працездатного населення, – пояснив він.
Радник голови Маріуполя закликав не вірити цій інформації та не піддаватися паніці.
– Вас свідомо тягнуть в дорогу в один кінець для використання у якості сучасних рабів Росії. Це робота російського ІПСО (інформаційно-психологічна операція – Ред.), і з реаліями знесення будівель тут немає нічого спільного, – повідомив Андрющенко.