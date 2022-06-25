Червень, 25 в 14:31

Упродовж чотирьох місяців на кордонах України з сусідніми Угорщиною, Румунією та Словаччиною закарпатські митники щодня пропускають десятки машин, що продовжують везти до нас звідусіль гуманітарні вантажі.

– Перша машина з гуманітарною допомогою заїхала до нас на кордон зранку 24 лютого, уже у перші години повномасштабної війни. Не готовий вам зараз сказати, з якої саме країни була ця допомога. Але цей вантаж був по-особливому цінним. Ми його швидко оформили, – в ексклюзивному коментарі Фактам сказав Василь Татош, співробітник управління забезпечення митного контролю та оформлення Закарпатської митниці.

Доставленням гуманітарних вантажів займаються міжнародні благодійні фонди та громадські організації. У перші дні вони найбільше завозили до нас зимового одягу та взуття, теплих ковдр та предметів гігієни.

Тепер переважають продукти харчування та речі першої необхідності. Багато постачають до нас ліків та медичного обладнання.

Зараз дивляться

– Гуманітарна допомога надходить в Україну через митні пости Закарпатської митниці майже з усього світу. Найбільший обсяг товарів завезено з Італії, Словаччини, Німеччини, Угорщини та Чехії. Майже половину таких вантажів переміщено через пункти пропуску, що на кордоні з Угорщиною. Далі – через українсько-словацький кордон. І найменше – через румунський, – додає Василь Татош.

На потреби Збройних сил України та правоохоронних органів з Європи через Закарпаття завезено понад 2 300 автомобілів підвищеної прохідності та спеціального призначення. Це машини швидкої допомоги та пожежні авто.

– Оформлення гуманітарної допомоги набагато спрощено. Наразі отримувачу такого вантажу не обов’язково бути у єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Немає процедури визнання гуманітарної допомоги, яка існувала до повномасштабної війни. Усі формальності з оформлення гумдопомоги закінчуються безпосередньо на кордоні, – пояснює Василь Татош.

Митники запевняють, що оформлення документів та пропуск гуманітарних вантажів займають зо 20 хвилин. Цей процес можна ще пришвидшити, заповнивши спеціальну декларацію в електронному вигляді.